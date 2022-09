Im Obstbaugebiet Fahner Höhe im Landkreis Gotha startet in dieser Woche die Ernte für Lageräpfel. Laut dem Unternehmen "Fahner Obst" in Gierstädt wird trotz erwarteter Ernteverluste aufgrund der Trockenheit angeboten, Äpfel selbst zu pflücken. Die Plantage in Gierstädt öffnet von Dienstag bis Freitag täglich von 8 bis 18 Uhr, am Samstag bis 16 Uhr und am Sonntag bis 12 Uhr.