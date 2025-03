Rund zehn Monate nach einem Sprengstoffanschlag auf die Geldautomaten der Sparkasse in Friedrichroda (Landkreis Gotha) öffnete die Filiale am Donnerstag wieder ihre Türen. Wie die Kreisparkasse Gotha mitteilte, waren die Zerstörungen an der Bausubstanz so massiv, dass eine lange und umfangreiche Sanierung notwendig wurde.