Fest Gotha im Trachten-Rausch: Tausende Sänger und Tänzer bei der "Europeade"

Hauptinhalt

In Gotha hat am Donnerstag die "Europeade" begonnen. Die Veranstaltung ist das größte Trachtenfest Europas. 200 Gruppen aus 24 Ländern feiern vier Tage lang. Höhepunkte sind der Umzug am Samstag und die Abschlussgala am Sonntag.