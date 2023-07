Die Europeade gilt laut Veranstaltern als das größte Trachten- und Folklorefestival Europas und fand bereits zum zweiten Mal in Gotha statt, zuletzt 2013. In der Regel kommen dabei jedes Jahr in einer Stadt in Europa rund 5.000 in Trachten- oder Folkloregruppen Aktive zusammen. Das Festival soll zur Völkerverständigung dienen und die Vielfalt und Unterschiede, aber auch die Einheit Europas aufzeigen.