Informationen zur Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Gotha

An der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung können verschiedene Studiengänge in den Fachbereichen Kommunalverwaltung, Steuern und Polizei studiert werden.

Die drei Fachgebiete sind zwischen den Standorten Gotha und Meiningen aufgeteilt, so sind die Verwaltung und die Steuern in Gotha verankert, während der Fachbereich Polizei in Meiningen zuhause ist. Der Hochschulpart in Gotha liegt in der Bahnhofsstraße 12.