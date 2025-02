Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Mechterstädt (Landkreis Gotha) ist am Dienstagmorgen eine Frau gestorben. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Frau tot aus dem Wohnhaus geborgen.

Die Feuerwehr ist seit etwa 6 Uhr in der Straße "Brühl" im Einsatz. Die Straße in dem Ortsteil der Landgemeinde Hörsel ist wegen der Löscharbeiten am Morgen voll gesperrt. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Weitere Angaben zum Brand oder weiteren Opfern konnte die Polizei zunächst nicht machen. Die Ermittlungen dauern an.

Zweiter tödlicher Brand in kurzer Zeit in Mechterstädt