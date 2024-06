So langsam glaubt man nicht mehr an Zufälle.

Sorgen macht den Einwohnern, dass es in der Vergangenheit insgesamt drei Brände in Pfullendorf und im Nachbardorf Hausen gab. Jedesmal brach das Feuer in einer Scheune aus. "So langsam glaubt man nicht mehr an Zufälle", sagte ein Anwohner. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen.