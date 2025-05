Ein Brandmelder hat bei der Feuerwehr Mechterstädt im Kreis Gotha wahrscheinlich größeren Schaden verhindert. Wie eine Sprecherin des Landratsamtes MDR THÜRINGEN sagte, war ein Kompressor im Feuerwehrgerätehaus am Montag in Brand geraten. Weil der Brandmelder sehr schnell Alarm auslöste , konnte rasch gehandelt werden.

Sicherheitshalber seien weitere Feuerwehren alarmiert worden, ihr Einsatz sei aber nicht mehr nötig gewesen, so die Sprecherin. Der Schaden halte sich in Grenzen. Eine genaue Schadenssumme konnte noch nicht genannt werden. Der Einsatz dauerte rund 40 Minuten.

Immer mehr Feuerwehren in Thüringen bauen auch in ihren Räumen und Einsatzfahrzeugen Rauchmelder ein. Sie sind in Feuerwehrgebäuden nicht gesetzlich vorgeschrieben. Der Thüringer Feuerwehrverband empfiehlt den Wehren aber, freiwillig Brandmelder einzubauen.