Es ist kalt an diesem Freitag und es wird schon langsam dunkel. Trotzdem sind die Kinder und Jugendlichen hier bei der Feuerwehr in Gotha voll konzentriert bei der Sache. Immer wieder rollen sie Schläuche aus, schließen sie an Verteiler an, achten auf die Kommandos von Ausbilder Micha und Gruppenführer Jannick.

Für neun junge Feuerwehrleute ist Gruppenführer Jannick verantwortlich. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann