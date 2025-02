Schon nahezu immer wurde Fastnacht auch in Finsterbergen gefeiert. Es begann mit fröhlichem Beisammensein bei heimischen Bräuchen und dem Genuss "hohler Kräpfel". Bereits 1949 versuchte man sich mit Elferrat und Sitzungskarneval. Erste Blüte erreichten die Sitzungen 1956, als unter dem Motto "Es muss ja nicht Italien sein" mit politischen Seitenhieben auf das Leben in der DDR angespielt wurde. In den 1960er-Jahren versuchte sich die heimische FDJ-Gruppe an der Gestaltung von ein bis zwei Büttenabenden, Masken- und Rosenmontagsball. Anfang der 1970er-Jahre fand die Hoffnung auf Veränderungen ihren Ausdruck auch im Aufblühen neuer Karnevalsvereine, z.B. in Tambach-Dietharz.

So kam es auch zur Geburtsstunde des Finsterberger Karnevals. Erster Präsident war Hans-Hermann Katzung, der jedoch nach der Auftaktveranstaltung am 11.11.1974 das Zepter an Dieter Kynaß abgab, dem Redebrillanz nachgesagt wurde. Mit dem Namen "FKK" und dem FKK-Männchen als Maskottchen erreichte der Verein auch wegen seiner politischen Klinge im Büttenprogramm und dem Ringen um immer höhere Qualität in den folgenden Jahren seine Blüte.

Als erste Präsidentin des Landkreises führte Liane Heft von 2005 bis 2021 den FKK.

Heute werden die bis zu 100 Mitwirkenden, darunter viele Kinder, Jugendliche und freiwillige Helfer, von Marco Kliem durch die närrische Zeit geführt. Neben seiner Tätigkeit als Präsident des FKK e.V. ist Marco Kliem ein Allrounder im Verein.

Quelle: Finsterberger Karneval Klub (FKK)