Eine Woche nach dem massiven Fischsterben an der Talsperre Wechmar (Landkreis Gotha) wird weiter nach einer Ursache gesucht. Wie eine Sprecherin der Thüringer Fernwasserversorgung MDR THÜRINGEN sagte, wird aktuell vermutet, dass Kormorane gerade verstärkt Fische an der Talsperre jagen. Die Fische würden deshalb in der Tiefe des Gewässers nach Schutz suchen.