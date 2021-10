Ein polizeibekannter Mann hat am Freitag in Buttstädt (Kreis Sömmerda) eine Autofahrerin mit einem Fleischklopfer bedroht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sprang der 31-Jährige auf die Fahrbahn und zwang die 60-jährige Fahrerin so zum Anhalten. Anschließend drohte er ihr mit dem Fleischklopfer Schläge an.

Ein polizeibekannter Mann soll am Freitag in Buttstädt eine Frau mit einem Fleischklopfer bedroht haben. Bildrechte: IMAGO / PHOTOMAX