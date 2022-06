Im Gothaer Schloss Friedenstein haben am Dienstagabend Studentinnen und Studenten der Bauhaus-Universität Weimar Entwürfe für ein Bücherdepot der Forschungsbibliothek vorgestellt. Der Neubau soll in der Nähe des Schlosses entstehen.

Das Projekt wurde von Bibliotheksleiterin Kathrin Paasch initiiert. Neun Studenten entwarfen Modelle für drei verschiedene Standorte in unmittelbarer Nähe vom Schloss Friedenstein . Alle Entwürfe sehen neben einem Bücherarchiv auch öffentliche Räume wie ein Café, einen Saal oder einen Wandelgang vor.

Insgesamt stellten neun Studenten der Bauhaus Universität in Weimar ihre Entwürfe, in Form von Modellen und Infoplakten, für die Forschungsbibliothek vor.

Insgesamt stellten neun Studenten der Bauhaus Universität in Weimar ihre Entwürfe, in Form von Modellen und Infoplakten, für die Forschungsbibliothek vor.

Insgesamt stellten neun Studenten der Bauhaus Universität in Weimar ihre Entwürfe, in Form von Modellen und Infoplakten, für die Forschungsbibliothek vor. Bildrechte: MDR/Sandra Voigtmann

Wie Bauhaus-Uni-Professor Jörg Springer sagte, sollen die Forschungsbibliothek und das Museum im Schloss Friedenstein so sichtbarer und zu einem öffentlichen Ort werden. Das sei bisher nicht der Fall. Bibliotheksleiterin Kathrin Paasch sagte, ihr Traum sei es, eine Verbindung zwischen der historischen Bausubstanz und dem Neubau zu haben. Die Entwürfe seien ergebnisoffene Denkanstöße. Sie hoffe, dass sich nun eine breite Diskussion zum Depotneubau entwickle. Wann mit dem Neubau begonnen werden kann und wer ihn finanziert, ist noch unklar.

Aufgrund von statischen Problemen im Ostturm des Schlosses müssen derzeit tausende historische Bücher in ein Ausweichmagazin in der Nähe von Gotha gebracht werden. Die Bücherlast war zu groß geworden. Der Ostturm wird anschließend saniert. Die historischen Bestände stehen seit rund 300 Jahren im Ostturm des Schlosses Friedenstein. Erstmals wird die herzogliche Büchersammlung nun auseinandergerissen. Die Bücher können nicht in den Ostturm zurückkehren. Deshalb ist ein Magazinneubau nötig.