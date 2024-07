Noch bis zum 9. August sind die Wissenschaftler am Bromacker am Werk. Mittwochs sowie am Wochenende gibt es an der Ausgrabungsstelle Führungen für Interessierte, diese sind jedoch auf den Internetseiten des Geoparks bereits ausverkauft. In den vergangenen Wochen waren dem Angebot etwa 1.000 Besucher gefolgt.