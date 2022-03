Ein Verein mit Tradition: die Feuerwehr in Kleinrettbach.

Ein Verein mit Tradition: die Feuerwehr in Kleinrettbach. Bildrechte: MDR/Rebecca Bück

Im Eingangsbereich der Freiwilligen Feuerwehr Kleinrettbach bei Gotha hängt eine kleine Fotogalerie mit Bildern der Kameraden aus den 30er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Zwölf Männer in Uniform mit Schnauzer und lichtem Haar. Eine Frau ist nirgends zu sehen. Die Feuerwehr war eben ganz klar eine Männerdomäne . Sieht das heutzutage anders aus?

Marleen Hartung aus Kleinrettbach ist in der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr aktiv.

Marleen Hartung aus Kleinrettbach ist in der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr aktiv. Bildrechte: MDR/Alexander Reißland

Ja. Frauen in der Feuerwehr sind heute zwar noch eine Seltenheit, aber keine Ausnahme mehr. Laut Thüringer Feuerwehrverband sind weniger als zehn Prozent aller Feuerwehrleute Frauen, was jedoch einen Zuwachs im Vergleich zu vergangenen Jahren darstellt. Marleen Hartung ist eine von ihnen.

Seit ihrem 17. Lebensjahr ist sie Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr - erst in der Jugendfeuerwehr, mit 21 nun auch bei den Erwachsenen. Marleen wirkt aufgeweckt, handfest und sehr motiviert. Das muss sie auch sicher sein, um sich in dieser Männerwelt durchzusetzen, denn in Kleinrettbach ist sie die erste und einzige Frau. Für sie ist die Freiwillige Feuerwehr mehr als nur ein Hobby.