Am Abschlusswochenende tritt dann am 30. August Entertainer Giovanni Zarella mit der Thüringen Philharmonie auf. Giovanni Zarrella hat sich in den letzten drei Jahren in atemberaubender Geschwindigkeit an die Spitze der deutschsprachigen Entertainmentbranche katapultiert. In Gotha bietet ver eine italienische Sommernacht im ganz besonderen Gewand zusammen mit seiner TV-Liveband und der Thüringen Philharmonie an.