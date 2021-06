Landkreis Gotha Wasserschaden nach Unwetter im Ahorn-Berghotel Friedrichroda

Hauptinhalt

Sintflutartiger Regen hat am Freitag in Thüringens größtem Hotel einen Wasserschaden verursacht. Doch die Wiederöffnung nach den Corona-Beschränkungen am 11. Juni ist nach Angaben des Hotelbetreibers nicht gefährdet.