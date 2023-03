Friedrichroda Mehrere Menschen bei Brand in Wohnhaus verletzt

In Friedrichroda hat es am Donnerstagabend in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr wurden dabei rund ein Dutzend Menschen verletzt. Eine 63-jährige Frau erlitt schwere Verletzungen, sie wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Durch den Brand wurden mehrere Menschen verletzt. Bildrechte: MDR/Christian Schuchardt