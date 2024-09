Nach mehreren Einbrüchen in Friedrichroda (Landkreis Gotha) hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, handelt es sich um einen 17-Jährigen. Er komme für drei Einbrüche in Schulen, drei weitere Einbrüche in Schwimmbäder, einen Kioskaufbruch und zweifachen Hausfriedensbruch in Betracht.