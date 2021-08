Die Deutsche Bahn beginnt am Montag mit umfangreichen Bauarbeiten an zwei Bahnübergängen im Landkreis Gotha. Die Bahnstrecke von Fröttstädt nach Friedrichroda wird deshalb vom 2. bis 20. August 2021 durchgehend gesperrt. Alle Züge entfallen, hieß es von der SüdThüringen-Bahn, die die Strecke nutzt. Als Ersatz werden Busse eingesetzt.

Weil zeitgleich am gesperrten Bahnübergang in Waltershausen-Schnepfenthal auch die Straße gesperrt ist, müssen die Ersatzbusse eine andere Strecke fahren. Ersatzhaltestellen müssten deshalb verlegt werden in die Friedrichrodaer Straße bei Fahrtrichtung Friedrichroda und in die Reinhardsbrunner Straße für die Fahrtrichtung nach Fröttstädt.