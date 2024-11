Am Donnerstag soll die Belegschaft über die Personalie informiert werden. Nächste Woche muss der Werksausschuss der Kündigung noch zustimmen. Bis dahin ist Schädel beurlaubt.

In der letzten Stadtratssitzung wurde bekannt, dass die Stadtbetriebe mit einem Minus von rund 300.000 Euro in das nächste Jahr gehen werden. Werkleiter Schädel nannte in der Sitzung zudem einen hohen Investitionsstau, hohe Personalkosten und einen zu geringen Umsatz.