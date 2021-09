Die nach einem Kunstdiebstahl zu DDR-Zeiten lange verschollenen und schließlich nach Gotha zurückgekehrten fünf Altmeistergemälde erstrahlen in neuem Glanz. Die frisch restaurierten Bilder niederländischer Alter Meister werden derzeit in historische Rahmen des 16. und 17. Jahrhunderts eingefasst. "Mit den Ergebnissen der umfangreichen Restaurierung sind wir sehr zufrieden", sagte der Direktor Wissenschaft und Sammlung der Stiftung Schloss Friedenstein , Timo Trümper, am Dienstag in Gotha.

Fünf Restauratoren hatten in mehr als 1.000 Stunden Arbeit in Thüringen und Potsdam an den Gemälden gearbeitet. Laut Trümper wurden mehr als 100.000 Euro für die Restaurierung durch Spenden und Fördermittel aufgebracht. Die Gemälde werden in der Sonderausstellung "Wieder zurück in Gotha - die verlorenen Meisterwerke" vom 24. Oktober dieses Jahres bis zum 22. August 2022 im Herzoglichen Museum in Gotha präsentiert.