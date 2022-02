Die Stadt Gotha will den größten Teil ihrer stationären Blitzer abbauen. Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte, sind die Säulen an der Eisancher Straße bereits abgebaut worden. Blitzer in der Langensalzaer Straße, in der Salzgitterstraße und in der Ohrdrufer Straße sollen noch in dieser Woche abgebaut werden. Bestehen bleibe lediglich das Gerät am Ortseingang Siebleben, sagte eine Sprecherin.

Stationärer Blitzer an einer Straße (Symbolbild) Bildrechte: imago/Becker&Bredel