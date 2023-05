Service Gothardusfest Gotha 2023: Alle Infos zu Programm und Anreise

Vom 4. bis 7. Mai ist es soweit: Das Gothardusfest in der Thüringer Stadt Gotha findet wieder im Frühling statt. Was es an den vier Tagen für ein Programm gibt und was Sie bei Anreise sowie Sicherheit beachten müssen: