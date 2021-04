Der Abfallservice des Landkreises Gotha ist nach eigenen Angaben von Hackern angegriffen geworden. Wie das Landratsamt am Mittwoch mitteilte, wurde das IT-System über den E-Mail-Server attackiert. Darauf laufe die Software Microsoft Exchange, die gerade weltweit von Hackergruppen angegriffen wird. Zuletzt war es in Thüringen unbekannten Hackern gelungen, via Microsoft Exchange auf die Systeme der Stadt Ebeleben zu gelangen und diese zu verschlüsseln.