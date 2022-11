Eine Handvoll Mitarbeiter flitzt zwischen der Küche und den weißen Kastenwagen hin und her, mit denen die Essen der "Enjoy Catering" in Kindergärten und Schulen ausgefahren werden. Zusammen mit Essen auf Rädern sind es etwa 2.500 Portionen pro Tag, berichtet Inhaber Lars Bauer, der vor 19 Jahren mit drei Leuten angefangen hat und heute 26 Menschen beschäftigt.

"Über mangelnde Nachfrage kann ich mich nicht beschweren", sagt er. "Aber die Kosten sind immens." Er zieht eine Aufstellung der Kosten des ersten Halbjahres hervor, die er an Schulverwaltungsämter und Landratsamt geschickt hat. Im Februar hätten die Stromkosten bei 3.400 Euro gelegen, im Mai bereits bei 5.900.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bauer gehört zu den Unternehmern, die schon lange auf ein Härtefallprogramm aus der Politik warten. Denn trotz Strom- und Gaspreisbremse sind die Kosten an vielen Stellen aus dem Ruder gelaufen - oft unverschuldet. Am Dienstag verkündete das Thüringer Wirtschaftsministerium nun die Details des "Thüringer Existenzsicherungsprogramms". Das beinhaltet verbilligte Kredite für Investitionen in Erneuerbare Energien und mehr Energieeffizienz. Denn Unternehmen sollten vor allem auch langfristig krisenfest gemacht werden.