Der Attentäter von Halle ist zurück im Gefängnis. Nachdem er in Erfurt und Nordrhein-Westfalen medizinisch behandelt wurde, sei er jetzt wieder in der Justizvollzugsanstalt Tonna im Kreis Gotha untergebracht, bestätigte ein Sprecher des Thüringer Justizministeriums in Erfurt. Der Häftling war am Pfingstmontag in das Haftkrankenhaus Fröndenberg verlegt worden.