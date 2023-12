Henk Koch und Jannik Prell lieben Schafe. Schon als Kinder hatten sie ihre eigenen Tiere. Jannik, der aus Crawinkel stammt und nun in Wechmar lebt, war früher mit seinem Großvater auf der Weide. Er ist sein Vorbild, in seine Fußstapfen will der 16-Jährige beruflich treten. Henk Koch aus Mühlberg hatte seine ersten eigenen Schafe und Ziegen bereits im Alter von 11 Jahren. Der heute 16-Jährige will nun das Hobby zum Beruf machen.

Bildrechte: MDR/Michael Hesse