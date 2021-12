Nach rund zwei Jahren Bauzeit wird am Freitagnachmittag der Gothaer Hauptmarkt wieder eröffnet. Im "kleinen Kreis", statt wie geplant mit einem großen Fest, wird Oberbürgermeister Knut Kreuch um 16 Uhr den Markt offiziell eröffnen, das Band durchschneiden und die Beleuchtung des Weihnachtsbaums anschalten. Zehn Millionen Euro waren seit Oktober 2019 in die Bauarbeiten geflossen. Künftig soll der Markt eine Fußgängerzone sein.

Ein Sprecher der Stadt sagte MDR THÜRINGEN, die Arbeit habe sich gelohnt und die Ausgaben seien im Plan geblieben. Es seien nicht nur die Hausanschlüsse der umliegenden Gebäude erneuert worden. Auch optisch erstrahle der Hauptmarkt nun in neuem Glanz. So wurden etwa auf dem gesamten Platz per Hand rot-gelbe Pflastersteine verlegt, teils in Mustern. Sämtliche Bürgersteige wurden dem Sprecher zufolge barrierefrei angelegt und sind nicht höher als drei Zentimeter. Mosaiks und Reliefs wurden neu gebaut und 18 Linden neu gepflanzt, unter denen Spaziergänger sitzen können. Außerdem sollen hier künftig keine Parkplätze mehr zu finden sein. Stattdessen bekommen die umliegenden Gastronomen die Möglichkeit, Stühle und Tische auf dem Marktplatz aufzustellen.