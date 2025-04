Das Angebot stärke die Versorgungslage am Rennsteig . Dank der umfangreichen Investitionen werde es auch in Zukunft ein beliebtes Ziel für Ausflügler und damit ein verlässlicher Partner des Thüringer Waldes sein, sagt die Geschäftsführerin des Regionalverbunds Thüringer Wald, Antonia Sturm.

Axel Wilberg war fast zwei Jahrzehnte das Gesicht und der Macher im Heuberghaus. Ihm gehörten auch die benachbarten Hotels: Spießberghaus und Tanzbuche. Er gilt als streitbarer Zeitgenosse und nennt sich selbst "der unfreundlichste Bratwurstbrater vom Rennsteig". Vielleicht stimmt das an manchen Tagen. Axel Wilberg ist ein Unikum, er sagt, was er denkt.

Aber was er jeden Tag garantiert ist: ein leidenschaftlicher Gastronom. Doch mittlerweile hat er das operative Geschäft an eine neue Generation weitergegeben. So kümmern sich um das Heuberghaus seine Frau Sarah Wilberg, Katrin Oschmann (die im Heuberghaus schon in die Lehre gegangen ist), Holger Müller (der Stiefsohn von Axel Wilberg) und seine Frau Annette Müller (die Küchenchefin vom Heuberghaus).