In Hörselgau (Landkreis Gotha) wird am Donnerstagvormittag ein neues Zentrallager für den Buchhändler Thalia eröffnet. Dafür wurden nach Angaben des Betreibers, der Rhenus-Gruppe, seit vorigem Jahr am Standort in Hörselgau die Logistikflächen und Kapazitäten erweitert und ausgebaut. Damit reagiert das Unternehmen unter anderem auf das steigende Bestellaufkommen im Online-Geschäft.