Die Züge mussten umgeleitet oder eingleisig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Es kam zu Verspätungen. Der ICE stand zunächst noch auf der Strecke und wurde später von einer Diesellok abgeschleppt, die aus Erfurt angefordert wurde. Am späten Nachmittag waren die Schäden an der Oberleitung behoben.

Im ICE saß auch Simon Seyfarth vom VfB Grün-Weiß Erfurt, der Dienstagabend beim Länderspiel zwischen Deutschland und Belgien in Köln als "Amateur des Jahres" ausgezeichnet wurde. Er meldete sich am Mittwoch bei MDR THÜRINGEN und schickte ein Foto von der abenteuerlichen Reise. Der 16-Jährige erreichte sein Ziel am Rhein mit Verspätung, aber pünktlich genug - und nahm abends in der Halbzeitpause unter Applaus von 43.000 Fußballfans seinen Pokal entgegen.