Die Präsidentin der deutschen Unesco-Kommission, Maria Böhmer, sagte am Mittwoch, dass der Exekutivrat der Kulturorganisation der Vereinten Nationen in Paris bekannt gegeben habe, dass der zwischen Erfurt und Gotha gelegene Geopark "Inselsberg - Drei Gleichen" in das globale Netzwerk der Unesco-Geoparks aufgenommen wurde. Damit böten in Deutschland nun sieben dieser ausgezeichneten Regionen Einblick in die Geschichte der Erde.