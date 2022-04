Auch in diesem Sommer wird es kein Riesenrad auf dem Großen Inselsberg in Thüringen geben. Wie der Schausteller Fred Hofmann-Jehn aus Wutha-Farnroda mitteilte, ist der Terminkalender dafür zu voll. Das 38 Meter hohe Rad werde im Sommer zwei Monate in der Bayrischen Kleinstadt Rothenburg ob der Tauber und im Winter in Eisenach auf dem Weihnachtsmarkt aufgestellt.