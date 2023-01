Betrugsmaschen Mann verliert hohe Summe an Trickbetrüger - Neue Masche in Nordhausen

In Gotha hat ein Mann viel Geld an Internetbetrüger verloren. Ihm wurde eine wertvolle Geldanlage versprochen. Auch im Kreis Nordhausen sind Trickbetrüger mit einer neuen Masche im Netz unterwegs. Sie "verschenken" teure Haushaltsgeräte in einem Portal für Kleinanzeigen.