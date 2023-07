Sehr oft schon waren in Thüringen Kängurus aus ihren Gehegen ausgebüxt - zuletzt in Erfurt. Fälle dieser Art gab es unter anderem auch in Steinach (Landkreis Sonneberg), Bad Liebenstein und Marksuhl (beide Wartburgkreis). Laut dem Gothaer Tierpark kann das dort nicht passieren. Der Zaun habe eine Höhe von zwei Metern, so hoch könnten Bennett-Kängurus nicht springen.

Ede bewacht die Anlage und das sehr gut, sagen die Mitarbeiter. Bildrechte: MDR/Andreas Rückewold