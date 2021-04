Der Tierpark öffnet am Samstag wie einige andere Zoos und botanische Gärten in Thüringen unter Auflagen wieder für Besucher, nachdem diese coronabedingt lange nicht kommen durften. Unter anderem herrscht an manchen Stellen im Park Maskenpflicht, und nicht mehr als 500 Besucher dürfen gleichzeitig eingelassen werden. Besucherdaten werden am Eingang erfasst, um gegebenenfalls Kontaktnachverfolgung zu ermöglichen.