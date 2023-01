Das Kaufhaus Moses in Gotha hat Pläne für das neue Erlebniskaufhaus am Eckhofplatz vorgestellt. Wie der Geschäftsleiter Robert Luhn mitteilte, sollen insgesamt über eine halbe Millionen Euro in den neuen Standort investiert werden. Der Umzug von der Erfurter Straße in das ehemalige Gebäude der Modekette "Adler" soll bis Ende März abgeschlossen sein. Neben den schon begonnenen Umbau- und Sanierungsarbeiten soll am Standort Schritt für Schritt das neue moderne Erlebniskaufhaus "Moses 2.0" entstehen.

Unter anderem ist im Außenbereich ein Biergarten und im Eingangsbereich ein virtuelles Autohaus für Elektroautos geplant. Zudem laufen derzeit Gespräche, auch eine Konditorei im Kaufhaus unterzubringen. Zukünftig könnte auch das Dach des neuen Gebäudes einen Ort für Events bieten, kündigte Luhn an. Die Außenfassade des insgesamt fast 6.000 Quadratmeter großen Gebäudes soll als Kunstwerk in den nächsten Wochen und Monaten gestaltet werden.

Energiekosten bei altem Gebäude zu hoch

Der alte Standort in der Erfurter Straße soll dennoch erhalten bleiben. Zukünftig soll dort weiterhin auf einer Etage die Kinder- und Sportabteilung bestehen. Im neuen Gebäude wird die Wäsche-, Herren- und Damenabteilung sowie das Café einziehen. Haushaltswaren, Heimtextilien und Kleinelektrogeräte werden zukünftig aufgrund der kleineren Verkaufsfläche nicht mehr angeboten. Bereits Ende letzten Jahres kündigte Moses den Umzug an.

Als ein wesentlicher Grund wurden die derzeit hohen Energiekosten aufgrund des in die Jahre gekommenen Gebäudes genannt. Es sei in einem schlechten energietechnischen Zustand, heißt es. Mit dem Einzug in das neue Gebäude, der einhergehenden kleineren Verkaufsfläche und dem Wegfall von Rolltreppen sollen etwa zwei Drittel der derzeitigen Energiekosten eingespart werden.

V. l. n. r. Peer Schomburg, Thomas Geyling (Euphoria Immobilien GmbH), Geschäftsleiter Robert Luhn und Janine Luhn. Bildrechte: MDR/Lisa Wudy

Geschäftsleiter will Angebot ausbauen

Nach aktuellen Schätzungen soll der Umzug, die Sanierung sowie der Umbau rund 700.000 Euro kosten. Dafür sollen Handwerksfirmen aus der Region eingesetzt werden. Der neue Standort würde zudem über eine bessere Verkehrsanbindung und eine Tiefgarage mit über 50 Stellplätzen verfügen. Mit den Stadtwerken werde zudem über Schnellladesäulen für E-Autos gesprochen. Die gegenwärtigen 70 Mitarbeiter bleiben weiterhin beschäftigt und arbeiten zukünftig an den zwei Standorten.

Langfristig strebt Luhn den Kauf der Immobile am Eckhofplatz an und würde gerne in die Breite gehen, mit mehreren kleineren Filialen in Gotha und das gastronomische Angebot vergrößern. Um gegen den wachsenden Onlinehandelstandzuhalten, setzt Moses auf Service und Kundenberatung.