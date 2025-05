Nach zwölf Jahren ist ein wertvolles, gestohlenes Kirchenbuch aus der Pfarrei Apfelstädt (Landkreis Gotha) wieder aufgetaucht. Wie die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) mitteilte, wurde der sogenannte Schulmethodus aus dem Jahr 1662 bereits im März bei Reinigungsarbeiten in der Liebfrauenkirche in Arnstadt entdeckt.

Bildrechte: Thomas Weiss