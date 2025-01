Die Kulturstiftung Thüringen mit Sitz in Gotha will Kreative im Freistaat halten und vergibt dazu Fördermittel.

Kulturschaffende, die sich bewerben, müssen ab Januar einen engeren Bezug zu Thüringen haben.

2025 wird für die Stiftung ein schwieriges Förderjahr mit weniger Mitteln vom Freistaat als bisher.

Die Kulturstiftung Thüringen hat ihr Büro am Gothaer Hauptmarkt, mitten in einer wunderschönen barocken Kulisse. Das ließe sich als Zeichen einer positiven Entwicklung werten: Die Stiftung wurde in den vergangenen Jahren größer, bekam mehr Gestaltungsmacht und musste deswegen aus den zu klein gewordenen Räumlichkeiten in Erfurt ausziehen.



Geschäftsführerin Katja Lipfert sieht das als Erfolg. Man habe teilweise im Ehrenamt angefangen und sei jetzt in der glücklichen Lage, alle Stellen mit sechs Mitarbeiterinnen besetzen zu können: "Das ist schon eine Größe, mit der man auch gut nach außen kommunizieren kann."

Ziel: Kunstschaffende in Thüringen halten

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit sind zentral für die Stiftung. Denn nur, wer von ihr weiß, kann sich auch um Fördergelder bewerben, sei es als Bibliothek, als Kulturverein oder Einzelkünstler. Teilweise gibt es noch regionale weiße Flecken, wie Kulturreferentin Andrea Karle einräumt, zum Beispiel in Nord- oder Südthüringen. Deshalb gehe man auf viele Veranstaltungen und trage die Angebote der Kulturstiftung nach außen. "Wir sind präsent und wollen keine Stiftung sein, die nur den Geldsack aufmacht und verteilt. Wir wollen mit den Leuten arbeiten."

So wurde der Stiftung der Wunsch angetragen, doch auch mal einen künstlerischen Aufenthalt außerhalb des Freistaats zu ermöglichen – und Karle und Lipfert haben ihn erfüllt. In diesem Jahr wird es Kulturschaffenden aus allen Sparten das erste Mal möglich sein, sich für ein Residenzstipendium im Künstlerhaus Lukas in Ahrenshoop an der Ostsee zu bewerben.

Das große Ziel der Stiftung sei es aber, hiesigen Künstlerinnen und Künstlern nicht Perspektiven anderswo aufzuzeigen – sondern ihnen dabei zu helfen, in Thüringen zu bleiben. Man müsse nicht in Berlin leben, um als Künstler wahrgenommen zu werden, betont Karle: "Es ist unsere Aufgabe als Kulturstiftung zu sagen: 'Wir fördern euch hier im Land, ihr habt hier gute Arbeitsbedingungen und Möglichkeiten auszustellen. Wir wollen euch hier halten, aber auch nach außen pushen.'"

Strengere Auswahl: Weniger Projekte, mehr Thüringen-Bezug

Um die hiesigen Künstler stärker zu fördern, kündigt Karle an, werde man künftig bei Bewerbungen genauer auf den Wohnort schauen. Wer nur in Thüringen geboren wurde oder lose Anknüpfungspunkte ans Land hat, kann nicht mehr mit einer Zusage rechnen. Hat ein Projekt jedoch einen starken Thüringen-Bezug, kann man sich auch von außerhalb bewerben.

Und noch eine Änderung wird es in der Förderpolitik der Stiftung geben: Früher seien sehr viele Anträge in der Projektförderung bewilligt, dann aber oft beim Budget zusammengekürzt worden. Hier wolle man nun einen anderen Weg gehen und weniger Anträge bewilligen, diese dafür auskömmlich finanzieren, um den Künstlerinnen und Künstlern ein halbwegs gutes Honorar zu ermöglichen.

Schwieriges Förderjahr 2025 und Sponsorensuche

Einfach wird das im Förderjahr 2025 nicht werden. Schon jetzt ist klar: Es wird nicht so viel Geld zur Verfügung stehen wie zuletzt. Statt mit 800.000 plant Katja Lipfert aktuell mit 675.000 Euro. Ob die tatsächlich kommen, steht erst fest, wenn der Landtag den Haushalt verabschiedet hat, wie sie betont. Da sich diese schlechte finanzielle Ausgangslage in den kommenden Jahren vermutlich nicht bessern wird, ist sie gerade dabei, nach privaten Sponsoren zu suchen. Sich schmücken mit tollen Künstlerinnen und Künstlern aus Thüringen: Auch wenn sich die Suche nach Sponsoren bislang recht schwierig gestaltet, will die Kulturstiftung weiter dranbleiben.