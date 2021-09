In fast kriminalistisch anmutender Arbeit näherten sich die Restauratoren den Bildern. Neben dringend notwendigen Sicherungsarbeiten wurde das ursprüngliche Erscheinungsbild der Gemälde wiederhergestellt. In der Holzwerkstatt im Perthes-Forum liegen die Gemälde auf den Arbeitstischen oder stehen auf Staffeleien. Ihr Anblick ist kein Vergleich zu dem vom Januar 2020.

Als Beispiel nennt Timo Trümper die "Landstraße mit Bauernwagen und Kühen". Dieses Bild war nach der Rückgabe in einem schlechten Zustand. Es war verschmutzt und beschädigt. Die Krönung waren weiße Farbkleckse. Die letzten Besitzer hatten offensichtlich ihr Wohnzimmer gemalert, das Bild aber nicht abgehangen und geschützt. Die Farbkleckse sind weg und der Himmel, von dem man nicht wusste, ob er einen schönen Sommertag oder einen grauen Herbsttag darstellen sollte, strahlt wieder in Blautönen. Die Blätterfärbung und der Wind in den Bäumen ist wieder sichtbar – und zwar in goldenem Herbstlicht.

Timo Trümper schrieb verschiedene Rahmenhändler an. Er hatte die Hoffnung nach historischen Rahmen fast aufgegeben, sagt er, und sich schon fast mit dem Nachbau der Rahmen angefreundet. Doch dann kam ein unglaubliches Angebot: Ein Rahmenhändler war von den Rückkehrern so begeistert, dass er der Stiftung einen historischen Rahmen schenken wollte. Doch das ist nicht erlaubt.

Noch sind nicht alle Gemälde gerahmt. Doch die Computertechnik macht es möglich, die Bilder schon im Rahmen zu sehen. Und beim ersten Blick darauf ist klar: Durch die Rahmen gewinnen die fünf Gemälde noch einmal an Schönheit. Bereits in der Diebstahlsnacht 1979 hingen die Gemälde nicht mehr in ihren Originalrahmen, erklärt Trümper. Es war üblich in früheren Jahrhunderten, Gemälde in andere Rahmen zu stecken, wenn die "alten" dem Eigentümer stilistisch nicht mehr gefielen. Oft wurden die Originalrahmen dann auch entsorgt. Das machte die Suche nach historischen passenden Rahmen so schwierig.