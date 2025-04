Neue Formate für eine lebendige Erinnerungskultur

Initiiert wurde das Kunstprojekt von Christoph Mauny. Er hat 2022 das Projekt "Deutsche Erinnerungslücke KZ-Ohrdruf" mit verschiedenen Kooperationspartnern gestartet. "Wenn man allein die Karte mit den 139 Außenlagern in den Schulunterricht bringt, hat das eine ganz andere Wirkung, als wenn man nur über Buchenwald spricht. Denn plötzlich wird sichtbar, wie nah das Verbrechen war - dass der Holocaust und das Leid direkt vor der eigenen Haustür stattfanden", sagt Mauny.

Auch in einer Podiumsdiskussion anlässlich des 80. Jahrestags, in der sich Schülerinnen und Schüler über ihre Erfahrungen mit Erinnerungsprojekten austauschten, wird deutlich: Persönliche Geschichten, regionale Bezüge und ein interaktiver Unterricht helfen, das Geschehene zu begreifen und lebendig zu erinnern.

Dafür braucht es laut Mauny neben Workshop-Formaten auch etwa Begegnungen mit Nachfahren, Expertinnen und Experten oder Kunstschaffenden. Ein digitales Erinnern sei etwa durch das Projekt "Suspekt. Landschaft des Verbrechens" der Arolsen Archives möglich - mit 360-Grad-Filmaufnahmen der historischen Orte rund um Ohrdruf, Fotos, Texten sowie Tonaufnahmen von Nachfahren.

Bildrechte: MDR/Lisa Wudy

Keine Gedenkstätte am historischen Ort

Das KZ-Außenlager bestand aus einem Nord- und einem Südlager bei Ohrdruf, einem Zeltlager bei Espenfeld und einem Lager in Crawinkel. Die historischen Orte sind heute nur schwer zugänglich - unter anderem, weil sich Teile auf einem Truppenübungsplatz der Bundeswehr befinden. Ein größeres Denkmal steht an einer engen Landstraße im Jonastal. Viele Einzelakteure - etwa der ehrenamtlich betriebene Jonastalverein mit seinem Dokumentationszentrum in Arnstadt - arbeiten die Geschichte auf und halten die Erinnerung wach.

Gerade in dieser Zeit, wo immer historische Fakten in Frage gestellt oder der Holocaust geleugnet wird, braucht es Orte, wo die Fakten niedrigschwellig dargestellt werden - damit man Paroli bieten kann. [...] Floriane Azoulay

Eine institutionalisierte Gedenkstätte am historischen Ort, wie etwa in Buchenwald, bei Nordhausen die KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora oder in der Nähe von Saalfeld die KZ-Gedenkstätte Laura, gibt es für das KZ-Außenlager Ohrdruf aber nicht. Für die Bildungsarbeit wäre das aber hilfreich, sagt Holger Obbarius, Leiter der Bildungsabteilung der Gedenkstätte Buchenwald.

Auch Floriane Azoulay von den Arolsen Archives sieht das so: "Gerade in dieser Zeit, wo immer historische Fakten in Frage gestellt oder der Holocaust geleugnet wird, braucht es Orte, wo die Fakten niedrigschwellig dargestellt werden - damit man Paroli bieten kann. Und zweitens sind auch diese Orte wichtig, um von dort aus Aktivitäten zu starten, Initiativen zu entwickeln. Mit den Schulen, mit Vereinen - wie es das jetzt schon gibt, aber in größerem Maße".

Bildrechte: Moore (U.S. Army Signal Corps) (National Archives Washington)

Jonastalverein soll unterstützt werden

Seit vielen Jahren arbeitet der Verein "Geschichts- und Technologiegesellschaft Großraum Jonastal" - kurz Jonastalverein - die Geschichte des Lagers auf. Er betreibt ehrenamtlich ein Dokumentationszentrum im Lokschuppen in Arnstadt und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur historisch-politischen Bildungsarbeit. Das Problem: Auf Dauer ist die Arbeit nicht mehr ehrenamtlich stemmbar, und es fehlt unter anderem an gesicherter Finanzierung. Das soll sich nun ändern: Der Ilm-Kreis hat eine entsprechende Absichtserklärung auf den Weg gebracht.

Das ehrenamtlich betriebene Dokumentationszentrum soll langfristig gesichert und professionelle Strukturen bekommen. Das haben der Ilm-Kreis, der Kreis Gotha, die Städte Ohrdruf und Arnstadt sowie die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora zum 80. Jahrestag besiegelt. Ziel ist es, die Finanzierung zu sichern und hauptberufliche Mitarbeiter einzustellen - dabei wird auf die Unterstützung des Landes gesetzt.