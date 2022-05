"Thüringischer Wald, deine Wurzeln nähren sich von ihrer Asche!": Mit einem Zitat des Holocaust-Überlebenden Fred Wander beginnt am Mittwoch Christoph Mauny von der Stiftung Schloss Friedenstein seine Präsentation über das Projektvorhaben.

Wander beschreibt in seinem Text, wie er verbrannte Leichen auf riesigen Scheiterhaufen unter Fichten im KZ sah. Auch wenn das Lager im Vergleich zu den anderen nur sehr kurze Zeit bestand, wird davon ausgegangen, dass über 7.000 Menschen dort ermordet wurden.

In der heutigen Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus ist das ehemalige Konzentrationslager Ohrdruf im Kreis Gotha jedoch kaum mehr präsent. Wenige verbinden die thüringische Kleinstadt Ohrdruf mit den Gräueltaten der Nationalsozialisten. Die Stiftung Schloss Friedenstein Gotha will mit dem Projekt "Deutsche Erinnerungslücke KZ Ohrdruf" die vergessene Geschichte um das Konzentrationslager in Ohrdruf zurück in die Erinnerung der Menschen holen.

7.000 Menschen starben wohl im KZ Ohrdruf

Am 6. November 1944 wurde das Lager in Ohrdruf als Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald errichtet. Es war eines von über 130 Außenlagern. Dorthin wurden insgesamt etwa 20.000 Menschen aus mehreren europäischen Ländern verschleppt und mussten Zwangsarbeit verrichten.

Im nahe gelegenen Jonastal hatten die Häftlinge Stollen in den Berg getrieben. Täglich bis zu 14 Stunden. Das KZ war in ein Nord- und ein Südlager aufgeteilt. Auch eine Luftmunitionsanstalt im benachbarten Crawinkel sowie ein Zeltlager bei Espenfeld gehörten dazu.

Thüringischer Wald, deine Wurzeln nähren sich von ihrer Asche! Fred Wander, aus seinem Werk "Der siebente Brunnen", Wien 1971



Ohrdruf war das erste Lager, welches am 4. April 1945 von alliierten Truppen befreit wurde. In der US-amerikanischen Geschichte sei "Ohrdruf" ein Begriff, der mit der NS-Zeit in Verbindung gebracht wird, sagt Christoph Mauny. In Deutschland sei das allerdings noch nicht der Fall.

In Deutschland ein Stück vergessene Geschichte

Auf dem Gelände des früheren KZ befindet sich heute ein Standortübungsplatz der Bundeswehr. Für Christoph Mauny einer der Gründe, warum das Lager heute in Vergessenheit geraten ist. Da das Gelände sowohl in der Vergangenheit als auch gegenwärtig militärisch genutzt wird, ist der Ort nur schwer zugänglich.

Ein unzugänglicher Bereich, sowohl räumlich als auch inhaltlich. Christoph Mauny, Referent für Vermittlung der Stiftung Schloss Friedenstein

Christopf Mauny von der Stiftung Schloss Friedenstein. Das Projekt "Deutsche Erinnerungslücke KZ Ohrdruf" will die vergessene Geschichte um das KZ zurückholen. Bildrechte: MDR/Lisa Wuddy

Aber auch all die Mythen, die rund um das Jonastal existieren, wären ein Grund für die Erinnerungslücke in der Geschichte. Denn sie würden den Blick auf die Menschen und ihre Geschichten verdecken, sagt Mauny. Zwar befinden sich heute Mahnmäler auf dem Standortübungsplatz, aber die Öffentlichkeit kommt nur mit einer Genehmigung dorthin.

Bei über 130 Außenlagern sei es zudem schwierig, überall einen Ort der Begegnung zu schaffen. Das Projekt der Stiftung Schloss Friedenstein will die bestehende Erinnerungslücke schließen.

Neue Formen des Gedenkens

"An was wollen wir wie erinnern?" - Mit dieser Frage will das Projekt die bestehende Erinnerungskultur aufbrechen. Angelegt ist es als multimediales Workshop-Projekt für Schülerinnen und Schüler. In den drei angebotenen Workshops soll in Zusammenarbeit mit Künstlern, Experten und Zeugen ein virtueller Erinnerungsort geschaffen werden.

Durch Videos, Archivrecherchen und Kunstprojekte sollen sich Kinder und Jugendliche der Geschichte des KZ annähern. Die Ergebnisse werden zum Teil auf der Internetseite präsentiert, aber sollen zukünftig auch in Ausstellungen zu sehen sein. Das erste Ergebnis eines Video-Workshops ist bereits online.

Eine Tafel erinnert an das KZ. Bildrechte: MDR/Lisa Wuddy

Mehrere Workshops und Kooperationen

Wer waren die Menschen, die hier gefoltert, ausgehungert, getötet wurden? Auch diese Frage will das Projekt beantworten. Das von Schülerinnen und Schüler erstellte Material soll dazu beitragen, dass die Geschichte des Ortes und die der dort ermordeten Menschen sichtbar wird. "Darstellbarkeit des Nichtdarstellbaren" heißt der Kunst-Workshop. Dieser wird gemeinsam mit der Weimarer Mal- und Zeichenschule veranstaltet.

In dem Workshop "#everynamecounts - jeder Name zählt" sollen die Schülerinnen und Schüler bei einer Datenrecherche Einzelschicksale aufdecken. Auch Arolsen Archives, das Anne-Frank-Zentrum und die Gedenkstätte Buchenwald und Mittelbau-Dora sind an dem Projekt beteiligt. Damit das Angebot auch genutzt wird, versucht schließlich das Staatliche Schulamt Westthüringen, an die Schulen zu vermitteln.