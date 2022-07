Das hat Folgen für die Autofahrer. Die brauchen bis mindestens Ende des Jahres starke Nerven. Denn überall stehen Sperrschilder. Durchfahrt verboten heißt es nicht nur in Neudietendorf, sondern auch in Molsdorf. Dort sollte eigentlich die Umleitung für die Baustelle in Neudietendorf entlangführen. Und so bleiben nur die Dutzende Kilometer längeren Alternativ-Routen über die Autobahn A71 oder quer durch den Landkreis Gotha. Statt über Kornhochheim - Thörey - Molsdorf - Ingersleben zu fahren, geht es nun zwangsläufig für Monate über Apfelstädt - Wandersleben - Seebergen - Siebleben - Tüttleben - Gamstädt - Kleinrettbach vom südlichen in den nördlichen Teil von Neudietendorf und umgekehrt.