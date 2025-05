Nach einem Wohnungsbrand in Waltershausen (Landkreis Gotha) am Mittwochmorgen ist eine leblose Person gefunden worden. Zu Identität, Alter und Todesursache wurden zunächst keine Angaben gemacht, das sei Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Marijan Murat