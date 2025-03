Bildrechte: Deutsche Bahn AG / Volker Emersleben

Bei Bauarbeiten Lok in Westthüringen entgleist: Verspätungen und Ausfälle im Fernverkehr

18. März 2025, 07:51 Uhr

Bahnreisende müssen am Dienstag mit Verspätungen rechnen. In Seebergen in Thüringen ist bei Bauarbeiten eine Lok entgleist. Das betrifft den ICE- und IC-Fernverkehr. Einige Züge fallen ganz aus.