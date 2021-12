Zwei Lotto-Spieler aus Thüringen haben ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk bekommen. Fast eine Million Euro geht nach Angaben der Staatslotterie in den Landkreis Gotha.

Eine Spielerin oder ein Spieler war am Samstag mit einem Mehrwochen-Schein in der Auslosung "6 aus 49" erfolgreich. Genau 947.715,10 Euro werden dem oder der Glücklichen ausgezahlt. Es handele sich um den 15. Großgewinn in diesem Jahr, hieß es bei Thüringen Lotto.