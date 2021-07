Kommende Woche wird dann am Freitag der nächste Wanderweg eröffnet - in Neuenbau. Auch wieder 11 Uhr. Neuenbau ist ein Ortsteil der Gemeinde Föritztal und liegt im Süden von Thüringen im Schiefergebirge direkt an der bayrischen Grenze. Durch den Ort verlief einst die alte Heer- und Handelsstraße von Nürnberg nach Leipzig. Viele Relikte zeugen noch von der Zeit der deutschen Teilung.