Im Rückblick ist es bemerkenswert, dass an diesem Abend niemand laut geworden ist. Niemand Verschwörungstheorien in den Raum gestellt hat. Niemand Menschen beleidigt hat, die über den nächsten Einschnitt in die Lebensqualität in einer ländlichen Region in Thüringen entschieden haben. Bei Bürgerprotesten in Thüringen ist das in den letzten Jahren in Thüringen nicht immer selbstverständlich gewesen.

Aber das Lauteste, was am Montagabend im Gemeindesaal von Mechterstädt zu hören war, war der Beifall für die Redner. Die örtliche Volksbank will am 28. Februar 2023 ihre Filiale im Ort schließen. 220 Einwohner - auch aus Laucha, Teutleben, Burla, Sondra, Sättelstädt, Metebach und anderen Dörfern hatten sich zusammengefunden, um dagegen zu protestieren. Protest am Montagabend im Gemeindesaal in Mechterstädt: 220 Einwohner der Region wollen, dass die Bankfiliale bleibt. Bildrechte: MDR/Loréne Gensel

Bank verweigert Gespräch mit Bürgern

Schon vorab war bekannt geworden: Die Bank wird die Einladung zum Gespräch mit den Bürgern nicht annehmen. Auf Anfrage von MDR THÜRINGEN sagte eine Mitarbeiterin, die Gründe für die Schließung der Filiale habe man in Briefen an die Kunden dargelegt. Und noch einmal wiederholt in einer Antwort auf ein Schreiben des Ortschaftsbürgermeisters. Und mehr gebe es dazu auch nicht zu sagen.

Dabei hat die Bank selbst die Messlatte gelegt für die Erwartungen an die Kommunikation mit den Kunden. Als Raiffeisenbank Gotha hatte sie im Sommer 2022 mit der Volksbank Eisenach-Ronshausen fusioniert. Der neue Name: "VR Bank - Ihre Heimatbank". "Nähe bedeutet für uns vor allem, nahe bei den Menschen zu sein. Bei uns als Genossenschaftsbank stehen Sie als Mitglied und Kunde mit Ihren Wünschen und Zielen im Mittelpunkt", schreibt das Kreditinstitut auf seiner Webseite.

Gebäude der Bankfiliale in Mechterstädt: Nach der Fusion hat die Bank das alte Schild gar nicht erst ausgewechselt. Bildrechte: MDR/Loréne Gensel

Fast 120 Jahre Tradition mit Bank im Dorf

Wie das zu verstehen ist - davon haben die Verantwortlichen in der Bank und die Menschen in Mechterstädt und Umgebung sehr unterschiedliche Vorstellungen. Die am Montagabend versammelten Bürger hatten zumindest die Erwartung, dass man sich in einer persönlichen Begegnung darüber austauschen kann. Ohne einen Vertreter der Bank auf dem Podium versicherten sich die Anwesenden dann gegenseitig ihrer Enttäuschung und dessen, was sie mit der Bankfiliale im Ort verlieren werden.

Gerhardt Schlothauer (68) als gebürtiger Mechterstädter hatte recherchiert, dass 1904 der Mechterstädter Spar- und Darlehnskassenverein gegründet worden war. Seitdem seien ohne Unterbrechung bis heute durchgehend Geld- und Bankgeschäfte im Ort abgewickelt worden. Diese Tradition soll Ende Februar zu Ende gehen.

Viele Gründe für Vor-Ort-Service

Viele weitere Argumente aus den Redebeiträgen des Abends waren vorab schon aufgetaucht: Bei Gesprächen im Vorraum der Bankfiliale oder an der Kasse im Einkaufsmarkt, bei einem Treffen von Gewerbetreibenden im Gasthof und in einem Brief von Ortschaftsbürgermeister Tobias Wolf (CDU) an die Bank. So kam die Rede auf die 87-jährige Mutter, die ohne Bankschalter im Ort nicht einfach zum Online-Banking wechseln könne. Und die den Hinweis, sie möge Kinder und Enkel um Unterstützung bitten, als schleichende Entmündigung erlebe.