Im Rückblick ist es bemerkenswert, dass an diesem Abend niemand laut geworden ist. Niemand Verschwörungstheorien in den Raum gestellt hat. Niemand Menschen beleidigt hat, die über den nächsten Einschnitt in die Lebensqualität in einer ländlichen Region in Thüringen entschieden haben. Bei Bürgerprotesten in Thüringen ist das in den letzten Jahren in Thüringen nicht immer selbstverständlich gewesen.